США можуть переглянути темпи поставок зброї Україні – Washington Post

Впливові демократи вимагають від президента Байдена пришвидшити постачання зброї в Україні

Російські ракетні удари по цивільній інфраструктурі в більш ніж 10 українських містах, що розташовані далеко від фронту, викликали шок і роздратування в американських чиновників. Про це пише Washington Post.

Як пише видання, масований ракетний обстріл України став однією з низки останніх карколомних подій, які змінили природу і темп війни за останні кілька тижнів. Виникають питання, чи США і їхні партнери вийдуть за межі концепції допомоги Україні в самообороні і натомість більш рішуче добиватимуться української перемоги. Зокрема журналісти задаються питанням, чи пришвидшать партнери поставки зброї Україні.

«Досі американські поставки зброї були тривалим бюрократичним процесом, який включав роздуми над тим, яку саме техніку передавати і з якою швидкістю, щоб це не спровокувало пряму сутичку між Росією і Заходом. Ця стратегія, швидше за все, буде на порядку денному сьогоднішньої зустрічі лідерів G7, а також міністрів оборони НАТО пізніше цього тижня», – йдеться у статті.

Офіційні особи США продовжують висловлювати обережність щодо різких кроків. «Переломні моменти у війні зазвичай дуже небезпечні. Не можна передбачити, що чекає за рогом», – сказав на умовах анонімності високопоставлений представник адміністрації Джо Байдена.

Українські прохання отримали новий резонанс у деяких кабінетах у Вашингтоні після вчорашніх російських обстрілів. А впливові демократи вимагають від президента Байдена пришвидшити постачання зброї в Україні.

«Я з жахом дивлюся на порочну і відчайдушну російську ескалацію проти цивільної інфраструктури по всій Україні включно з Києвом. Я обіцяю використати всі доступні мені засоби, щоб прискорити підтримку народу України і задушити російську воєнну машину», - сказав голова Комітету Сенату з закордонних справ Роберт Менендес (демократ).

Член палати представників Елісса Слоткін, яка раніше обіймала посади в ЦРУ і Пентагоні, наголосила на гострій необхідності забезпечити Україну системами ППО, зважаючи на масштаби російських атак.

«Передача цих систем - це оборонний крок, а не крок до ескалації. І наші європейські друзі теж повинні долучитися до нас, щоб надати українцям все, що їм потрібно», - наголосила вона.

Але Washington Post пише, що поки не було жодних ознак, які б вказували на намір Білого дому змінити відносно тривалий процес ухвалення рішень щодо поставок. Цей процес включає, по-перше, проведення американського аналізу на основі власних даних про ситуацію на полі битви і потреб України. По-друге, у Вашингтоні вирішують, чи є в США необхідна техніка.

«По-третє, чи вміють вони вже користуватися нею? Якщо ні, тоді який наш план щодо підготовки? По-четверте, як українці збираються підтримувати техніку, обслуговувати її, ремонтувати її, звідки вони візьмуть запчастини. Якщо ми не можемо все це забезпечити, хто з наших союзників і партнерів може?», - пояснив виданню неназваний чиновник США зі сфери оборони.

Нагадаємо, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що масовані авіаудари РФ по території Україні були заплановані задовго до вибуху на Кримському мосту.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили по території України 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.