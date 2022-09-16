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Пентагон повідомив, коли Україна отримає перші батареї Nasams

Альона Боженко
glavcom.ua
Пентагон повідомив, коли Україна отримає перші батареї Nasams
США передадуть Україні дві системи Nasams протягом двох місяців
фото із відкритих джерел

Комплекси сприятимуть подальшому захисту українців від ворожих повітряних загроз

Речник міністерства оборони США бригадний генерал Патрік Райдер у п’ятницю повідомив, що перші дві батареї зенітно-ракетних комплексів Nasams будуть передані Україною протягом наступних двох місяців. Про це він заявив під час брифінгу.

«Очікується, що два зенітні ракетні комплекси Nasams будуть доставлені в Україну приблизно протягом двох місяців», – сказав він.

За словами Райдера, комплекси сприятимуть подальшому захисту українців від ворожих повітряних загроз, у тому числі авіації, безпілотних літальних апаратів та ракет.

Nasams – це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Як повідомлялося, Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 600 млн доларів.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що Білий дім незабаром може оголосити про черговий пакет допомоги для України. 

Також Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють доцільність надання Україні винищувачів, а також розглядають передачу систем ППО. 

Теги: США зброя Україна озброєння

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