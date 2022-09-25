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Україна отримала від США системи протиповітряної оборони Nasams

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна отримала від США системи протиповітряної оборони Nasams
Nasams – система ППО малого-середнього радіусу дії
фото з відкритих джерел

Така система ППО захищає Білий дім, її вважають однією з найефективніших у світі

Київ отримав від США зенітно-ракетний комплекс Nasams. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню CBS. Президент заявив, що Україна отримала дві батареї комплексу.

«Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену та Конгресу за те, що ми отримали Nasams. Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо», – підкреслив президент України.

Така система ППО захищає Білий дім, її вважають однією з найефективніших у світі.

Nasams – система ППО малого-середнього радіусу дії. Дальність ураження, залежно від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км. Комплекс був розроблений норвезькою компанією Kongsberg Defence&Aerospace спільно з американською Raytheon.

Як повідомлялося, Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 600 млн доларів.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що Білий дім незабаром може оголосити про черговий пакет допомоги для України. 

Також Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють доцільність надання Україні винищувачів, а також розглядають передачу систем ППО. 

Теги: президент Україна

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