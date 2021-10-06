США продовжили заборону польотів над низкою районів України

Рішення про продовження заборони на польоти прийнято через наявність загрози для авіації через триваючі бойові дії на Донбасі

Влада США продовжила на два роки заборону на польоти американської авіації в деяких регіонах України. Зокрема, обмеження стосуються районів польотної інформації (РПІ) Дніпра. Про це повідомляє Федеральне авіаційне управління США.

За даними ФАУ, до РПІ Дніпра належать аеропорти Харкова, Запоріжжя, Донецька, Кривого Рогу, Кропивницького та Криму.

Управління подовжило строк дії спеціальних федеральних авіаційних норм до 27 жовтня 2023 року.

Зазначається, що рішення про продовження заборони на польоти прийнято через наявність загрози для авіації через триваючі бойові дії вздовж лінії розмежування України з підтримуваними Росією сепаратистами.

«У зв’язку з цими обставинами зберігається ненавмисна загроза для польотів цивільної авіації США через можливий прорахунок або невірну ідентифікацію», – вказується в документі.

Заборона діятиме для всіх пасажирських та вантажних авіакомпаній США, а також льотчиків з американськими ліцензіями, за винятком тих, що працюють на іноземних перевізників.

При цьому ФАУ дозволила зліт та посадку у аеропортах Харкова, Дніпра та Запоріжжя, якщо є така потреба і отримано схвалення з боку компетентних органів України.

Вперше обмеження на польоти над низкою районів України США ввели в 2014 році і пізніше неодноразово продовжувалися. У середині жовтня 2020 року ФАУ дозволило американським авіакомпаніям здійснювати польоти в «певних районах» повітряного простору окупованого Сімферополя.