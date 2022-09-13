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Окупанти залишили свій форпост під Херсоном – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти залишили свій форпост під Херсоном – ISW
Окупанти покидають оперативно важливі позиції навколо Херсона
фото з відкритих джерел

Російське військове командування може призупинити розгортання новосформованих підрозділів в Україні

Російські окупаційні війська залишили свої передові позиції під Херсоном та відійшли назад у бік річки Дніпро. Про це свідчать супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, які показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій. І це узгоджується з чутками про те, що війська «ДНР» залишили Киселівку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ навколо Херсона, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, крайньою частиною Херсона. «Очевидне відведення російських військ із цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західні околиці міста Херсона та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям», – вказують аналітики ISW.

Вони нагадали, що 12 вересня речник Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що російські війська, розташовані на правому березі Дніпра в Херсонській області, намагаються домовитися про капітуляцію під егідою міжнародного права.

«Як відведення військ з передових позицій у Киселівці, так і повідомлення про переговори про капітуляцію є індикаторами того, що український контрнаступ на півдні проходить швидким темпом, навіть якщо видимість на цій лінії обмежена зміщенням фокусу на Харків», – зазначає ISW.

На думку аналітиків, успіх останніх українських контрнаступальних операцій може вплинути на бажання чи здатність російського військового командування своєчасно використовувати новосформовані добровольчі підрозділи в Україні..

Ключові висновки ISW за12 вересня:

  • Українські війська продовжують досягати значних успіхів у Херсонській області та постійно погіршують моральний дух і бойові можливості російських військ у цьому районі.
  • Російське військове командування може призупинити розгортання новосформованих підрозділів в Україні через нещодавні втрати росіян і загальне погіршення морального стану.
  • Російським військам не вдається зміцнити нову лінію фронту після того, як українці завоювали східну Харківську область, і вони активно залишають цей район або передислокуються на інші напрямки.
  • Українські війська продовжували обстрілювати російські військові об’єкти та позиції в Херсонській області, ймовірно, постійно їх деградуючи.
  • Відвоювання Україною Ізюма, ймовірно, погіршило здатність російських військ завдавати артилерійських ударів уздовж траси Ізюм-Слов’янськ.
  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про відновлення другої резервної лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
  • Масштабний контрнаступ України завдає шкоди російським адміністративним можливостям і спонукає росіян залишити окуповані частини України далеко за лінією зіткнення.
Окупанти залишили свій форпост під Херсоном – ISW фото 1

Як повідомлялося, минулої доби на півдні українські військові завдали ударів ворогу, спрямованих на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина військові Херсон втрати контрнаступ

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