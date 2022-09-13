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Окупанти придумали, як змусити «гарматне м’ясо» воювати

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти придумали, як змусити «гарматне м’ясо» воювати
Рівень морально-психологічного стану рашистів значно знизився
фото з відкритих джерел

Російське військове командування битиме солдатів рублем

Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 вересня.

Командування військ РФ змушене вигадувати, як змусити рашистів воювати.

За наявною інформацією, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема перебувають на лікуванні. Відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира.

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Як повідомлялося, минулої доби на півдні українські військові завдали ударів ворогу, спрямованих на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби.

Збройні сили України відвоювали в окупантів вже майже 6 тис. кв. км території.

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Теги: росія окупанти війна Україна втрати

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