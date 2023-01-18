Чи є загроза вторгнення з Білорусі в найближчі тижні: оцінка розвідки

Україні доводиться вести розвідку в Білорусі, оскільки там є російські військові

Воєнна розвідка України відслідковує пересування російських військ на території Білорусі і наразі не фіксує ознак створення ударного угруповання. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Представник ГУР Андрій Черняк у коментарі «Радіо Свобода» заявив, що, за даними української воєнної розвідки, ймовірність вторгнення російських окупаційних військ з території Білорусі в найближчі тижні залишається низькою.

«Існує певний механізм оцінки загроз, є певні маркери, за якими ми оцінюємо ймовірність тієї чи іншої дії. Ми постійно стежимо за будь-якими змінами ситуації в білорусі. Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання. Російська армія в Білорусі здійснює завдання ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій. Розмови про можливе вторгнення в Україну з боку Білорусі – це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій», – заявив представник ГУР Міноборони України.

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За словами Черняка, воєнна розвідка України відслідковує те, що відбувається на території Білорусі, оскільки там є російські військові.

«Нам доводиться вести в Білорусі розвідку – ми цього не приховуємо. У разі вторгнення сили окупантів буде знищено», – підсумував представник ГУР Міноборони України.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін особисто намагається втягнути Білорусь у війну.

Відомо, що Росія та Білорусь розпочали спільні авіанавчання. Війська відпрацьовуватимуть «широкий спектр питань», зокрема разом патрулюватимуть повітряний простір уздовж кордону та здійснюватимуть авіапідтримку угруповань військ.

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Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі. Раніше міноборони цієї країни вже робило заяви про нарощування регіонального угруповання військ Білорусі та Росії в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави.

До слова, Україна постійно стежить за обстановкою в Білорусі: прикордонники повідомили, скільки літаків РФ перекинула до Білорусі.