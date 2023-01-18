Головна Новини
search button user button menu button

Чи є загроза вторгнення з Білорусі в найближчі тижні: оцінка розвідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи є загроза вторгнення з Білорусі в найближчі тижні: оцінка розвідки
До Білорусі продовжує прибувати особовий склад, озброєння, військова техніка збройних сил РФ
фото з відкритих джерел

Україні доводиться вести розвідку в Білорусі, оскільки там є російські військові

Воєнна розвідка України відслідковує пересування російських військ на території Білорусі і наразі не фіксує ознак створення ударного угруповання. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Представник ГУР Андрій Черняк у коментарі «Радіо Свобода» заявив, що, за даними української воєнної розвідки, ймовірність вторгнення російських окупаційних військ з території Білорусі в найближчі тижні залишається низькою.

«Існує певний механізм оцінки загроз, є певні маркери, за якими ми оцінюємо ймовірність тієї чи іншої дії. Ми постійно стежимо за будь-якими змінами ситуації в білорусі. Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання. Російська армія в Білорусі здійснює завдання ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій. Розмови про можливе вторгнення в Україну з боку Білорусі – це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій», – заявив представник ГУР Міноборони України.

За словами Черняка, воєнна розвідка України відслідковує те, що відбувається на території Білорусі, оскільки там є російські військові.

«Нам доводиться вести в Білорусі розвідку – ми цього не приховуємо. У разі вторгнення сили окупантів буде знищено», – підсумував представник ГУР Міноборони України.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін особисто намагається втягнути Білорусь у війну.

Відомо, що Росія та Білорусь розпочали спільні авіанавчання. Війська відпрацьовуватимуть «широкий спектр питань», зокрема разом патрулюватимуть повітряний простір уздовж кордону та здійснюватимуть авіапідтримку угруповань військ. 

Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі. Раніше міноборони цієї країни вже робило заяви про нарощування регіонального угруповання військ Білорусі та Росії в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави. 

До слова, Україна постійно стежить за обстановкою в Білорусі: прикордонники повідомили, скільки літаків РФ перекинула до Білорусі.

Читайте також: Авіанавчання в Білорусі: влада оцінила загрозу наступу на Київ
Теги: Білорусь розвідка росія окупанти війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія та Білорусь спільно навчатимуть військових
Росія та Білорусь розпочали спільні авіанавчання: деталі
16 сiчня, 12:48
Прикордонники повідомили, скільки літаків РФ перекинула до Білорусі
Прикордонники повідомили, скільки літаків РФ перекинула до Білорусі
16 сiчня, 18:57
Навчання на полігоні «Лепельський» 13-18 грудня 2022 року
Росіяни розмістились на полігоні в Білорусі: супутникові знімки
Вчора, 15:06

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Путін у відчаї: Науседа попередив про плани Кремля
23K
Арестович звільнився та вже втрапив у новий скандал
15K
Президент Фінляндії розповів, як Путін відреагував на рішення країни вступити в НАТО
13K
ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
9532
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7585
Хто тут господар? Єрмак під час війни заробляє удвічі більше за президента

Новини

Чи є загроза вторгнення з Білорусі в найближчі тижні: оцінка розвідки
Сьогодні, 06:18
ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
Вчора, 09:59
За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб
Вчора, 06:49
Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
16 сiчня, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
15 сiчня, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту