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Стало відомо, куди РФ відправляє мобілізованих після навчання в Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, куди РФ відправляє мобілізованих після навчання в Білорусі
Беларускі Гаюн

Близько 400 окупантів вчора відправились на Луганщину

Учора, 11 січня, з Білорусі до Росії вирушив черговий ешелон із навченими на білоруських полігонах мобілізованими російськими військовими. Вони, ймовірно, попрямували до Луганської області. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що в ешелоні, який відправився із залізничної станції Чепіно (Вітебський рн, Вітебська обл.) було 48 вагонів: вісім пасажирських (близько 400 осіб), три вантажні вагони (зі спорядженням) та 37 вагонів-платформ (з колісною та гусеничною технікою).

«Ешелон повинен прибути на залізничну станцію Россош (Воронезька обл, РФ) 15 січня 2023 р. Зазначимо, що станція Россош знаходиться в 50 км. від Луганської області», – йдеться в повідомленні.

Раніше британська розвідка оцінила загрозу наступу з Білорусі.

Нагадаємо, 7 січня до Білорусі прибув черговий ешелон, котрий міг доставити близько 800 російських військових

При цьому, за даними моніторингу, в період 5-6 січня на територію Білорусі прибуло чотири ешелони російських військ з технікою та особовим складом.

Генштаб інформував, що значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки Білорусь із Російської Федерації, знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування.

Читайте також: Територія Білорусі може стати місцем ядерних провокацій Путіна – розвідка
Теги: Україна окупанти росія війна

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