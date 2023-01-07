До Білорусі прибув черговий ешелон із російськими військовими

Потяг приїхав до Вітебська вночі і привіз близько 700-800 осіб

До Білорусі прибув черговий ешелон, котрий міг доставити близько 800 російських військових. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

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За даними групи, у суботу, 7 січня, близько другої ночі за мінським часом через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов спеціальний ешелон. У ньому було 15 пасажирських вагонів.

Він прибув до залізничної станції Вітебськ. Попередньо, у вагонах перебували близько 700-800 російських військових.

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Цей ешелон повністю повторив маршрут попереднього. Він прибув до Вітебська вночі 6 січня і також привіз близько 700-800 осіб.

Тож за останні два дні Росія могла перекинути до білоруського Вітебська щонайменше 1400-1600 своїх військових.

«Додатковим підтвердженням є те, що ввечері 6 січня в різних місцях міста було помічено солдатів ЗС РФ, які ходили групами по кілька осіб і відвідували магазини», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до монастиря заявив, що білоруси не забувають про українців, проте у той же час підтримують російських братів.

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Напередодні Лукашенко завітав до путінської армії та приніс подарунки (фото). Диктатор похизувався тим, що за декілька місяців розробок країна виготовила аптечки, «кращі за натівські».

Як відомо, Росія продовжила свої військові навчання у Білорусі.

Крім того, Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «у межах існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

До слова, Лукашенко, якого Путін втягнув у війну, зробив цинічну заяву про мир.

До того ж білоруський диктатор створив під себе новий виконавчий орган й підписав законопроєкт про довічне перебування у політиці.

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Зауважимо, Лукашенко прокоментував переміщення військ в Білорусі – диктатор розказав, чому стягує армію на кордон з Україною.

Раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі в Мінську 19 грудня, ймовірно, відвернув спробу президента Росії Володимира Путіна змусити Білорусь піти на подальші поступки щодо інтеграції з РФ.