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Авіанавчання в Білорусі: британська розвідка оцінила загрозу наступу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авіанавчання в Білорусі: британська розвідка оцінила загрозу наступу
На деяких літаках, які приземлилися на авіабазі Мачулищі під Мінськом були позначки «Z»
фото ілюстративне

Експерти вважають, що навряд чи нове розміщення авіації стане надійною наступальною силою

Станом на 8 січня авіакоригувальники зафіксували прибуття до Білорусі 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

На деяких літаках, які приземлилися на авіабазі Мачулищі під Мінськом були позначки «Z».

28 січня міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення в країні з 16 січня по 1 лютого 2023 року спільних російсько-білоруських тактичних льотно-тактичних навчань. Нове розміщення російської авіації в Білорусі, швидше за все, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України», – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка зазначає, що незважаючи на те, що Росія утримує в Білорусі велику кількість сил, вони здебільшого залучені до навчань.

«Навряд чи вони стануть надійною наступальною силою», – додали експерти.

Авіанавчання в Білорусі: британська розвідка оцінила загрозу наступу фото 1

Нагадаємо, триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.

Теги: Білорусь Україна окупанти росія війна Велика Британія

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