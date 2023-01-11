Авіанавчання в Білорусі: британська розвідка оцінила загрозу наступу
Експерти вважають, що навряд чи нове розміщення авіації стане надійною наступальною силою
Станом на 8 січня авіакоригувальники зафіксували прибуття до Білорусі 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
На деяких літаках, які приземлилися на авіабазі Мачулищі під Мінськом були позначки «Z».
28 січня міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення в країні з 16 січня по 1 лютого 2023 року спільних російсько-білоруських тактичних льотно-тактичних навчань. Нове розміщення російської авіації в Білорусі, швидше за все, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України», – йдеться в повідомленні.
Британська розвідка зазначає, що незважаючи на те, що Росія утримує в Білорусі велику кількість сил, вони здебільшого залучені до навчань.
«Навряд чи вони стануть надійною наступальною силою», – додали експерти.
Нагадаємо, триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.
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