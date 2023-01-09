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Росія відправляє до Білорусі стару несправну військову техніку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія відправляє до Білорусі стару несправну військову техніку
До Білорусі прибувають ешелони з військовою технікою із РФ
фото: Беларускі Гаюн

До ремонту російської залучаються білоруські військовослужбовці

Значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки Білорусь із Російської Федерації, знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці.

Як відомо, до Білорусі продовжують стягувати сили російських окупантів. Так, в ніч на 7 січня в країну прибув ще один ешелон, який перевозив не менше 700-800 російських окупантів.

При цьому, за даними моніторингу, в період 5-6 січня на територію Білорусі прибуло чотири ешелони російських військ з технікою та особовим складом.

8 січня на аеродроми Білорусі почала злітатися російська авіація для участі в спільних льотно-тактичних навчаннях.

Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруси не забувають про українців, проте у той же час підтримують російських братів.

Раніше повідомлялося, що територія Білорусі може стати місцем ядерних провокацій Путіна.

Нагадаємо, що Білорусь оголосила про авіанавчання з Росією та нарощування спільних військ.

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Теги: Білорусь росія війна Україна

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