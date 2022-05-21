  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Стало відомо, скільки людей постраждали через ракетний удар по Рівненщині (відео)

    Залишки ракети, що ними атакували Рівненщину - Стало відомо, скільки людей постраждали через ракетний удар по Рівненщині (відео)
    Залишки ракети, що ними атакували Рівненщину
    фото: rivne_golovne

    Рашисти атакували об’єкт військової інфраструктури

    Внаслідок ворожого ракетного удару по Рівненщині 21 травня загиблих немає. шестеро людей отримали поранення, їм надано допомогу у медичних закладах області, стан постраждалих стабільний. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

    Він також зауважив, що удару зазнав об’єкт військової інфраструктури.

    Віталій Коваль закликав жителів регіону утриматися від масових заходів у наступну добу у зв’язку з загрозою повторних ракетних ударів.

    Як повідомлялося, 21 травня по території Рівненської області завдано ракетного удару.

    Також сьогодні російські окупанти здійснили ракетний обстріл Вінниччини. Спрацювала ППО. Ракету було збито біля Немирова.

    Крім того, 21 травня о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території по Сумщині. Приходи – по Есманській громаді Шосткинського району. Спостерігачі зафіксували шість «прильотів» у бік населеного пункту Кучерівка з території РФ.

    Теги: росія окупанти війна УДАР обстріл Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, скільки людей постраждали через ракетний удар по Рівненщині (відео)