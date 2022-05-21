Стало відомо, скільки людей постраждали через ракетний удар по Рівненщині (відео)

Залишки ракети, що ними атакували Рівненщину

Рашисти атакували об’єкт військової інфраструктури

Внаслідок ворожого ракетного удару по Рівненщині 21 травня загиблих немає. шестеро людей отримали поранення, їм надано допомогу у медичних закладах області, стан постраждалих стабільний. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Він також зауважив, що удару зазнав об’єкт військової інфраструктури.

Віталій Коваль закликав жителів регіону утриматися від масових заходів у наступну добу у зв’язку з загрозою повторних ракетних ударів.

Як повідомлялося, 21 травня по території Рівненської області завдано ракетного удару.

Також сьогодні російські окупанти здійснили ракетний обстріл Вінниччини. Спрацювала ППО. Ракету було збито біля Немирова.

Крім того, 21 травня о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території по Сумщині. Приходи – по Есманській громаді Шосткинського району. Спостерігачі зафіксували шість «прильотів» у бік населеного пункту Кучерівка з території РФ.