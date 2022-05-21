Подружжя Зеленських дало перше інтерв'ю після початку повномасштабного вторгнення Росії

Олена Зеленська розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення РФ вони з президентом спілкувалися лише телефоном протягом кількох місяців

Володимир Зеленський розповів про перший ранок війни та долю українських військових з «Азовсталі»

Сьогодні, 21 травня, президентська пара вперше з початку війни дала спільне інтерв’ю.

«2,5 місяці ми не бачилися!», ­– Олена Зеленська розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення РФ вони з президентом спілкувалися лише телефоном протягом кількох місяців.

Також Володимир Зеленський розповів про три роки президентства, перший ранок війни, долю українських військових з «Азовсталі». А також про цінність людського життя і єдність українців, якою захоплюється увесь світ.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розповів, як під час його візиту в Київ 23 лютого український президент Володимир Зеленський сказав, що протягом найближчих кількох годин Росія атакує Україну. За його словами, зустріч із Зеленським за день до початку війни була для нього дуже зворушливим моментом. Тоді український лідер навіть сказав Дуді, що, можливо, це їхня остання зустріч.