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    Росія завдала ракетного удару по Рівненщині: є жертви

    Окупанти випустили ракети по Рівненській області - Росія завдала ракетного удару по Рівненщині: є жертви
    Окупанти випустили ракети по Рівненській області
    фото ілюстративне

    Ракета влучила в об’єкт військової інфраструктури

    У суботу, 21 травня, по території Рівненської області завдано ракетного удару. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

    Ракета влучила в об’єкт військової інфраструктури.

    «Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби», – повідомив Коваль.

    Як повідомлялося, 21 травня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Вінниччини. Спрацювала ППО. Ракету було збито біля Немирова.

    Також 21 травня о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території по Сумщині. Приходи – по Есманській громаді Шосткинського району.

    Спостерігачі зафіксували шість «прильотів» у бік населеного пункту Кучерівка з території РФ.

    Теги: росія окупанти війна Україна Рівненщина окупація #stoprussia
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    Росія завдала ракетного удару по Рівненщині: є жертви