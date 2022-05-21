Росія завдала ракетного удару по Рівненщині: є жертви
Ракета влучила в об’єкт військової інфраструктури
У суботу, 21 травня, по території Рівненської області завдано ракетного удару. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Ракета влучила в об’єкт військової інфраструктури.
«Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби», – повідомив Коваль.
Як повідомлялося, 21 травня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Вінниччини. Спрацювала ППО. Ракету було збито біля Немирова.
Також 21 травня о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території по Сумщині. Приходи – по Есманській громаді Шосткинського району.
Спостерігачі зафіксували шість «прильотів» у бік населеного пункту Кучерівка з території РФ.