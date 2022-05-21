У російських військах біля українського кордону сталась перестрілка

Росія знову обстріляла прикордонні райони Сумщини

У суботу, 21 травня, вранці з території Росії були обстріляні прикордонні населені пункти Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Ранок у нас знову почався не з кави: майже о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території. Приходи – по Есманській громаді Шосткинського району. Втрат немає», – написав він у Telegram.

Живицький повідомив, що вечір у прикордонних районах Сумщини «був більш-менш тихим, хіба що лунали поодинокі та автоматичні постріли зі стрілецької зброї на території Росії, але поруч з кордоном». «Це відбувалося по межі в Шалигінській громаді Шосткинського району. Сподіваюсь, орки там перестріляли один одного», – додав він.

Як відомо, російські окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати Україну із території РФ. Більшість ударів приймає прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

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