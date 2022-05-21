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    Системи ППО збили над Вінниччиною ворожу ракету

    Військові збили ворожу ракету&nbsp; - Системи ППО збили над Вінниччиною ворожу ракету
    Військові збили ворожу ракету 

    Ракету збито біля Немирова

    Сьогодні, 21 травня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Вінниччини. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

    «Біля Немирова збили ракету. Спрацювала ППО», – написав він у Telegram.

    Вранці на більшості території України оголошена повітряна тривога. «Київ, Київська, Одеська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Львівська області – повітряна тривога», – повідомляє «Суспільне».

    21 травня о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території по Сумщині. Приходи – по Есманській громаді Шосткинського району.

    Спостерігачі зафіксували шість «прильотів» у бік населеного пункту Кучерівка з території РФ.

    Теги: росія окупанти війна Україна Вінниччина окупація #stoprussia
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    Системи ППО збили над Вінниччиною ворожу ракету