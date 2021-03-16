Степанов назвав регіони, які на межі потрапляння до «червоної» зони

За словами глави МОЗ, у трьох регіонах спостерігається напружена ситуація з поширенням коронавірусу

Міністр закликав місцеву владу уже запроваджувати певні обмеження, аби не потрапити до «червоної» зони

Київ, Вінницька та Львівська області перебувають на межі потрапляння до «червоної» карантинної зони.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов у студії «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За його словами, у вищевказаних регіонах спостерігається напружена ситуація з поширенням коронавірусу.

Міністр додав, що місцева влада уже має запроваджувати певні обмеження, аби не потрапити до «червоної» зони.

На думку Степанова, число хворих зростає, зокрема через поширення британського штаму. Найважча ситуація з киснем для пацієнтів спостерігається на Закарпатті.

Зазначимо, станом на 15 березня в «червоній» зоні знаходилися чотири області, у «помаранчевій» – 10 областей і Київ. Столиця і чотири регіони були на межі потрапляння в «червону» зону.

Зокрема, у Києві та чотирьох областях – Вінницькій, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій – перевищено два чи більше показників, що свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні і може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.