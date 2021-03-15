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    Чотири області та Київ на межі потрапляння в «червону» зону карантину

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    &laquo;Червона&raquo; карантинна зона в Україні може розширитись - Чотири області та Київ на межі потрапляння в «червону» зону карантину

    «Червона» карантинна зона в Україні може розширитись

    Фото з відкритих джерел

    Епідемічна ситуація в Україні ускладнюється

    Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл на карантинні зони.

    Станом на 15 березня в «червоній» зоні знаходяться чотири області, у «помаранчевій» – 10 областей і Київ.

    У «червоній» зоні:

    • Житомирська,
    • Закарпатська,
    • Івано-Франківська,
    • Чернівецька області.

    У списку регіонів «помаранчевої» зони:

    • Київ,
    • Вінницька,
    • Донецька,
    • Київська,
    • Львівська,
    • Миколаївська,
    • Сумська,
    • Тернопільська,
    • Хмельницька,
    • Черкаська області,
    • Чернігівська області.

    При цьому у Києві та чотирьох областях – Вінницькій, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій – перевищено два чи більше показників, що свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні і може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

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    Як повідомлялося, за минулу добу, 14 березня, в Україні виявлено 6792 нових хворих на Covid-19. Вчора було госпіталізовано 2497 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 130 пацієнтів, одужали 3491 особа.

    У вихідні, 13-14 березня, темпи вакцинації в Україні скоротилися. Так, за добу 13 березня в Україні було щеплено 3596 осіб, що значно менше, ніж попередньої доби. А 14 березня – ще менше, лише 2018 осіб. Таким чином, у неділю було зроблено на 1578 щеплень менше, ніж за попередню добу. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ карантин вакцинація коронавірус
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