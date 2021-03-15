Чотири області та Київ на межі потрапляння в «червону» зону карантину
«Червона» карантинна зона в Україні може розширитись
Епідемічна ситуація в Україні ускладнюється
Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл на карантинні зони.
Станом на 15 березня в «червоній» зоні знаходяться чотири області, у «помаранчевій» – 10 областей і Київ.
У «червоній» зоні:
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Чернівецька області.
У списку регіонів «помаранчевої» зони:
- Київ,
- Вінницька,
- Донецька,
- Київська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Хмельницька,
- Черкаська області,
- Чернігівська області.
При цьому у Києві та чотирьох областях – Вінницькій, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій – перевищено два чи більше показників, що свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні і може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.
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Як повідомлялося, за минулу добу, 14 березня, в Україні виявлено 6792 нових хворих на Covid-19. Вчора було госпіталізовано 2497 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 130 пацієнтів, одужали 3491 особа.
У вихідні, 13-14 березня, темпи вакцинації в Україні скоротилися. Так, за добу 13 березня в Україні було щеплено 3596 осіб, що значно менше, ніж попередньої доби. А 14 березня – ще менше, лише 2018 осіб. Таким чином, у неділю було зроблено на 1578 щеплень менше, ніж за попередню добу. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.