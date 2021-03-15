Чотири області та Київ на межі потрапляння в «червону» зону карантину

Епідемічна ситуація в Україні ускладнюється

Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл на карантинні зони.

Станом на 15 березня в «червоній» зоні знаходяться чотири області, у «помаранчевій» – 10 областей і Київ.

У «червоній» зоні:

Житомирська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Чернівецька області.

У списку регіонів «помаранчевої» зони:

Київ,

Вінницька,

Донецька,

Київська,

Львівська,

Миколаївська,

Сумська,

Тернопільська,

Хмельницька,

Черкаська області,

Чернігівська області.

При цьому у Києві та чотирьох областях – Вінницькій, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій – перевищено два чи більше показників, що свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні і може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 14 березня, в Україні виявлено 6792 нових хворих на Covid-19. Вчора було госпіталізовано 2497 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 130 пацієнтів, одужали 3491 особа.

У вихідні, 13-14 березня, темпи вакцинації в Україні скоротилися. Так, за добу 13 березня в Україні було щеплено 3596 осіб, що значно менше, ніж попередньої доби. А 14 березня – ще менше, лише 2018 осіб. Таким чином, у неділю було зроблено на 1578 щеплень менше, ніж за попередню добу. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

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