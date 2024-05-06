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Стрілянина під ТЦК на Закарпатті: роми визнали провину та полагодили пошкоджений паркан (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стрілянина під ТЦК на Закарпатті: роми визнали провину та полагодили пошкоджений паркан (фото)
Учасники хуліганських подій визнали свою провину і власними силами відновили пошкоджений паркан та ворота 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП (м.Виноградів)
фото: пресцентр Закарпатського ОТЦК та СП

Винуватці події визнали, що діяли занадто емоційно і бездумно

На Закарпатті  учасники хуліганських подій біля 1-го відділу Берегівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у м.Виноградів визнали свою провину і власним коштом та силами відновили пошкоджений паркан та ворота перед приміщенням ТЦК. Про це повідомляє пресцентр Закарпатського ОТЦК та СП.

Як зазначається, у  медіапросторі України поширилася інформація щодо неприпустимх дій представників ромської національності біля одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Закарпаття, що мали місце 3 травня поточного року.

«Учасники цих хуліганських подій визнали свою провину і власним коштом та силами відновили пошкоджений паркан та ворота 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП (м.Виноградів). Винуватці події визнали, що діяли занадто емоційно, бездумно, агресивно та антидержавницькі. Все повинно вирішуватися в правовому полі», – наголошують у ТЦК. 

Як повідомлялося, на Закарпатті сталася стрілянина біля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в місті Виноградів. 

Представники поселення з села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів. Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря.

Теги: Закарпаття роми ТЦК мобілізація

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