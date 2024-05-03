Чиновникам змінено правила бронювання від мобілізації: Міноборони повідомило деталі

Люди, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізованими

Відстрочку матимуть представники керівних органів державного управління, судді, Нацполіція, Національна гвардія

Відповідно до нового закону про мобілізацію, в Україні змінено правила бронювання чиновників. Зокрема, військовозобов'язані громадяни, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути призвані до армії. Про це повідомила речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

«Є чіткі правила, вони дещо змінилися. Зараз будуть заброньовані державні службовці категорії А – це голови селищних та міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури та є головами державних органів та органів місцевого самоврядування», – сказав Лазуткін.

За його словами, категорії Б та В – вже будуть бронюватися лише на 50%. «Тобто люди, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути мобілізованими. Ну, а категорія В – це вже виконавці», – додав речник Міноборони.

Як розповів Лазуткін, також відстрочку матимуть представники керівних органів державного управління, судді, Нацполіція, Національна гвардія, а також люди, які залучені до кіберзахисту.

Раніше Міністерство оборони оприлюднило список захворювань, із якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.