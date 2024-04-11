Вибух у сільраді на Закарпатті. СБУ повідомила про результати розслідування

СБУ завершила розслідування у справі про підрив гранат під час засідання сільради на Закарпатті

Під час терористичного акту загинуло двоє людей

Служба безпеки завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо депутата сільської ради на Закарпатті, який вчинив теракт у будівлі держустанови. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Посадовцю загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 15 грудня 2023 року депутат підірвав у сесійній залі Керецьківської сільради три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1.

«Унаслідок вибухів 26 громадян включно з депутатом-терористом отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Двоє поранених – згодом померли», – повідомляють в СБУ.

За даними слідства, того дня фігурант намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади. Однак, не досягнувши «бажаного» результату, він ненадовго залишив приміщення сесійної зали, щоб привести вибухові боєприпаси в бойову готовність.

«Повернувшись назад, зловмисник дістав їх з кишень куртки та почергово кинув на підлогу приміщення, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради», – зауважують правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на підривника за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою.

До слова, серед постраждалих у результаті підриву гранат у будівлі сільради на Закарпатті – депутат фракції «Європейська солідарність» Михайло Штефко.

Також відомо, що 54-річний депутат Керецьківської сільської ради Сергій Батрин, який підірвав гранати в будівлі сільради під час сесії, залишив удома передсмертну записку.