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Литва підтримала ідею повернення в Україну чоловіків мобілізаційного віку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Литва підтримала ідею повернення в Україну чоловіків мобілізаційного віку
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна має співпрацювати з Україною щодо мобілізації
фото: Reuters

Наразі немає правових підстав, які б зобов'язували Литву допомагати Україні в процесі мобілізації

Президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявили, що Литва має допомогти Україні повернути своїх чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном. Однак це потребує консультацій на рівні Європейського союзу. Про це повідомляє LRT.

«Україна повинна мати свої мобілізаційні плани. Україна повинна мати засоби та інструменти, щоб запросити своїх молодих чоловіків служити своїй батьківщині. Ми повинні співпрацювати з Україною в усіх сенсах», – сказав президент.

Прем'єр-міністр зазначає, що Литва могла б зробити кроки для допомоги Україні, однак деякі заходи необхідно обговорити на рівні ЄС.

«Ми, напевно, могли б шукати якісь способи, щоб переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього, коли ми розглядаємо питання про продовження посвідки на тимчасове проживання. Але нам потрібно працювати не лише з українською владою, але й ширше, оскільки зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців», – сказала Інгріда Шимоніте.

За даними Департаменту міграції, наразі немає правових підстав, які б зобов'язували Литву допомагати Україні в процесі мобілізації.

«Це політичне питання. Той факт, що Україна чи інша країна оголосила мобілізацію, не має на нас жодного впливу, згідно з нашим законодавством. Будь-яка реакція, якщо вона буде, буде політичним рішенням Литви», – заявив голова Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте.

Гудзінскайте зазначила, що для виконання цих рішень в Литві «необхідно буде прийняти деякі національні законодавчі ініціативи. Проте далі виникне «величезне питання про те, як це буде сумісно з законодавством ЄС»».

Нагадаємо, що повернення військовозобов'язаних з-за кордону буде справедливим щодо тих чоловіків, які зараз в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції з латвійським колегою Байбою Браже.

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Теги: Литва Україна мобілізація війна українці

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