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Поліція має дані про сотні тисяч можливих ухилянтів – Клименко

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Поліція має дані про сотні тисяч можливих ухилянтів – Клименко
Розшук ухилянтів відбувається тільки відповідно до письмового звернення військкомів
фото з відкритих джерел

Поліція розшукує українців, які після отримання повістки ухиляються від мобілізації

Бази поліції містять дані про сотні тисяч осіб, які, на думку ТЦК, можуть бути ухилянтами. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє «Укрінформ».

«Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці, але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК», – розповів міністр.

За словами Клименка, поліцейські здійснюють розшук українців, які ухиляються від мобілізації, вже маючи на руках повістку. Він також наголосив, що поліція діє тільки відповідно до письмового звернення працівників ТЦК.

Сьогодні, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

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Теги: мобілізація ТЦК ухилянти Ігор Клименко розшук поліція міністр

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