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Закон про мобілізацію: Рада кличе Сирського на розгляд питання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Закон про мобілізацію: Рада кличе Сирського на розгляд питання
Рада прийняла рішення запросити військове керівництво країни для виступу перед початку розгляду закону про мобілізацію
фото з відкритих джерел

Рішення підтримали 315 народних обранців

Сьогодні, 10 квітня, Верховна Рада запросила Головнокомандувача Олександра Сирського, Начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича та Командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля виступити перед розглядом закону про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 315 депутатів. Про це повідомив Олексій Гончаренко.

«Верховна Рада запрошує Сирського, Баргилевича і Содоля перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію. За – 315», –  зазначив Гончаренко.

Водночас Рада провалила голосування за запрошення премʼєра-міністра Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова перед розглядом законопроєкту про мобілізацію. Відповідне рішення підтримали 138 депутатів.

«Ініціював запрошення до Верховної Ради премʼєра та міністра оборони перед розглядом законопроєкту про мобілізацію. За – 138. Голосування провалено. Не побачимо Шмигаля та Умєрова», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців. 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.

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Теги: мобілізація Олексій Гончаренко

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