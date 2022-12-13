Світла буде більше: Міненерго повідомило хороші новини

Україна відновила роботу всіх атомних енергоблоків, які вона контролює

До енергосистеми України підключено ще один енергоблок АЕС, який було виведено з ладу внаслідок ракетного обстрілу росії 23 листопада. Про це повідомило Міністерство енергетики.

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«13 грудня 2022 року о 1:09, після поновлювального ремонту, до електромережі було підключено ще один (дев’ятий) енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома, який було виведено з робочого ладу 23 листопада в результаті ракетних обстрілів. Наразі триває набір потужності», – йдеться в повідомленні.

Очільник міністерства Герман Галущенко зазначив, що це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі дев'ять енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни.

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Нагадаємо, що на даний час росіянами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати більше 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

Раніше повідомлялося, що в Україні всі електростанції ДТЕК, окрім атомних, зазнали обстрілів рашистів. Збитки сягають мільярдів, на відновлення енергосистеми до рівня, який був до війни, потрібні роки.