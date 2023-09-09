Там уже всі закопалися в землю: Маляр назвала критичну точку на фронті

Критична точка зараз – Авдіївка, яка теж вже практично зруйнована

У російських окупантів на сході зараз декілька задач

Для росіян основним напрямком наступу залишається схід і вони досі мають мету вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Детально про ситуацію на фронті розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв’ю «Голосу Америки».

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«Для них там чотири основних напрямки наступу – Куп'янський, Лиманський, Авдіївський, Мар'янській. По бахмутському напрямку ми рухаємося вперед, там вони перебувають в обороні. По сходу ми бачимо певну мінливість, бувають часи, наприклад, як три тижні тому було загострення на Куп'янському, Іловайському напрямку», – розповіла Маляр.

Вона зазначила, що, якщо дивитися по цифрах обстрілів і штурмів, їх зараз трохи менше, але це не означає, що росіяни змінили плани.

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«Просто вони зараз на відновленні, знову накопичують техніку, відновлюють людей. Частину людей вони завели з Російської Федерації, знову формують свої підрозділи для того, щоб знову активізуватися на цих напрямках», – розповіла Маляр.

Вона зазначила, що у російських окупантів на сході зараз декілька задач.

«З одного боку, вони хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а на Куп'янському напрямку прагнуть здійснити реванш і повернути те, що нами було звільнено минулої осені. З іншого боку, їхня задача – розконцентрувати увагу наших сил за різними напрямками, щоб ми не могли їх зібрати на бахмутському напрямку, де у нас відбувається успішне просування», – сказала Маляр.

Вона зазначила, що росіяни так і не можуть захопити Мар’їнку, хоча вони фактично стерли її з лиця землі.

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«Там не залишилось жодного будинку вже, але захопити і взяти контроль над Мар’їнкою вони не можуть. Обстрілювати вони можуть, в них є ресурси, але наші потужніше там стоять», – наголосила вона.

Водночас вона додала, що критична точка зараз – Авдіївка, яка теж вже практично зруйнована, «там вже всі закопались в землю».

«Зайти в Мар’їнку вони побоюються, щоб не зав'язувати там в таких боях як вони в Бахмуті зав’язують, намагаючись оточити. Вже майже рік вони не можуть це зробити, тому там скрізь запеклі бої і вони не полишають мети саме на сході рухатися вперед. На півдні вони там скрізь в обороні», – зазначила Маляр.

Раніше повідомлялося, що українські війська увійшли в село Новомайорське Донецької області.

Також ЗСУ дізналися, кого окупанти кидатимуть у штурм на Куп'янському напрямку.