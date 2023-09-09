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ЗСУ показали, як беруть окупантів у полон після ближнього бою

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ показали, як беруть окупантів у полон після ближнього бою
продемонструвала 3-тя окрема штурмова бригада під час ближнього бою з ворогом
фото: скріншот із відео

За словами захисників, полонених могло бути більше, але пропозицію здатися прийняли тільки троє

Роботу на Бахмутьскому напрямку продемонструвала 3-тя окрема штурмова бригада. Воякам вдалося вибити росіян із посадки та поповнити обмінний фонд.

«Робота 3 роти 2 механізованого батальйону 3 ОШБр на Бахмутському напрямку. Штурм позицій та ближній бій. Втрати з боку росіян 12 – 200, 2 – 300. І ще троє – на обмін», – ідеться у дописі під відео.

За словами захисників, полонених могло бути більше, але пропозицію здатися і зберегти своє життя прийняли тільки троє.

Раніше повідомлялося, що українські війська увійшли в село Новомайорське Донецької області.

Також ЗСУ дізналися, кого окупанти кидатимуть у штурм на Куп'янському напрямку. 

Нагадаємо, триває 563-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув’язнених. Таким чином Кремль продовжує позбавлятися від небажаних верст свого суспільства.

Теги: полон робота втрати відео штурм обмін

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