«Вишукують найбільш символічні об’єкти». Маляр пояснила причину удару РФ по Чернігову

Маляр стверджує, що найбільша цінність для росіян – це «влучити якомога болючіше»

Заступниця міністра оборони каже, публічні заходи – це «завжди ризик і лотерея, незалежно від того оприлюднена про них інформація чи ні»

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала ранковий ракетний удар РФ по Чернігову. Про це вона написала в Telegram.

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Як зазначила Маляр, росіяни не просто ціляться в цивільні об‘єкти, а вишукують ті, «які найбільш символічні чи вразливі для нас».

«Росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є. Вже не раз, вони запускали ракети саме по тих об‘єктах, про які до цього була дуже позитивна публічна інформація», – зауважила заступниця міністра оборони.

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Маляр стверджує, що найбільша цінність для росіян – це «влучити якомога болючіше».

«Звісно, вони і без публічності знають де який об‘єкт розташований, але для них важлива емоційна складова. Влучити якомога болючіше. Було і таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме в момент проведення заходу», – пояснила військова.

Заступниця міністра оборони каже, публічні заходи – це «завжди ризик і лотерея, незалежно від того оприлюднена про них інформація чи ні».

«Під час війни це ризик обох сторін – організаторів і відвідувачів(або їх законних представників, якщо ми про дітей говоримо). Так, сьогодні нема безпечного місця в Україні. Надійно лише в укритті. Тому кожен повинен навчитись враховувати цей фактор в усьому, що ми робимо і де буваємо», – додала військова.

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Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

Наслідок удару РФ по Чернігівському драмтеатру колаж: glavcom.ua

Станом на 15:25 кількість постраждалих у Чернігові зросла до 117, повідомив в. о. міського голови Олександр Ломако. Загиблими досі вважаються семеро людей.

До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.