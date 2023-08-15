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Росія зменшила кількість обстрілів та атак на сході: Маляр назвала причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія зменшила кількість обстрілів та атак на сході: Маляр назвала причину
фото з відкритих джерел

Зменшення обстрілів та атак РФ пов'язано з тим, що українські війська дуже потужно вдарили по ворогу на Куп'янському та Лиманському напрямках

На сході фіксують зменшення кількості обстрілів та атак російських військових. Наразі загарбники займаються перегруповуванням та відновленням втрачених у боях сил. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«Протягом минулого тижня і перший день цього тижня ми фіксуємо у кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак. Але це зовсім не означає, що ворог відмовився від своїх планів», – сказала вона.

За словами військової, зменшення обстрілів та атак пов'язано з тим, що українські війська дуже потужно вдарили по ворогу, коли він активізувався на Куп'янському та Лиманському напрямку.

Маляр додала, що наші бійці дуже ефективно зупиняли та ворога та знищили велику кількість особового складу і техніки окупантів.

«І зараз у них період, коли вони перегруповуються, відновлюють втрачені у боях сили», – зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, після активізації російських військ на Куп‘янському та Лиманському напрямках українські війська змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал.

До слова, у ході контрнаступальних операцій, українські військові здійснили просування у прикордонних районах Донецької та Запорізької областей. Водночас російські окупанти через брак резервів мають труднощі зі зміцненням своїх оборонних ліній.

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Теги: ЗСУ росія обстріл війна

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