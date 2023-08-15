Росія зменшила кількість обстрілів та атак на сході: Маляр назвала причину

Зменшення обстрілів та атак РФ пов'язано з тим, що українські війська дуже потужно вдарили по ворогу на Куп'янському та Лиманському напрямках

На сході фіксують зменшення кількості обстрілів та атак російських військових. Наразі загарбники займаються перегруповуванням та відновленням втрачених у боях сил. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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«Протягом минулого тижня і перший день цього тижня ми фіксуємо у кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак. Але це зовсім не означає, що ворог відмовився від своїх планів», – сказала вона.

За словами військової, зменшення обстрілів та атак пов'язано з тим, що українські війська дуже потужно вдарили по ворогу, коли він активізувався на Куп'янському та Лиманському напрямку.

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Маляр додала, що наші бійці дуже ефективно зупиняли та ворога та знищили велику кількість особового складу і техніки окупантів.

«І зараз у них період, коли вони перегруповуються, відновлюють втрачені у боях сили», – зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, після активізації російських військ на Куп‘янському та Лиманському напрямках українські війська змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал.

До слова, у ході контрнаступальних операцій, українські військові здійснили просування у прикордонних районах Донецької та Запорізької областей. Водночас російські окупанти через брак резервів мають труднощі зі зміцненням своїх оборонних ліній.