Маляр: ЗСУ на півдні наближаються до другої лінії оборони окупантів

Заступниця міністра зауважила, що наступальна операція на півдні триває на декількох напрямках

Під час наступальної операції на південному фронті Збройні сили України на деяких ділянках наближаються до другої лінії оборони росіян. Водночас окупанти посилюють свій захист, зокрема створюють залізобетонні конструкції. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі 24 Каналу.

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Маляр зазначила, що українські військові досягли певних успіхів у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області. Там українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас заступниця міністра зауважила, що наступальна операція на півдні триває на декількох напрямках. Так, українські війська просуваються та «серйозно зменшують» оборонний потенціал РФ.

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Поміж іншим, на деяких ділянках південного фронту Сили оборони пройшли першу лінію оборони росіян та наближаються до другої. Проте російські війська укріплюють другу та третю лінії: створюють залізобетонні конструкції, хочуть додатково окопатися.

Заступниця міністра вкотре наголосила, що не варто недооцінювати російсько-окупаційні війська. З її слів, бої на півдні України є важкими.

«Це потужний двобій, не варто ворога недооцінювати. Вони добре озброєні, мають перевагу в авіації. Але при цьому їм не вдається реалізовувати їхні плани, а нам вдається», – додала Маляр.

Крім того, посадовиця пояснила, що росіяни перегруповуються не тільки на півдні, а й на сході. З її слів, на це впливає низка чинників, як-от способи мотивувати та знищення військової техніки українськими військовими.

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Нагадаємо, російські пропагандисти повідомляли про активність ЗСУ на Херсонському напрямку. За словами росіян, українські військові «активно роз’їжджають на човнах Дніпром».

До слова, триває 547-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.