ЗСУ дізналися, кого окупанти кидатимуть у штурм на Куп'янському напрямку

У росіян бракує кадрів

На Куп'янському напрямку російські окупанти збирають нові штурмові загони з розбитих Силами оборони України підрозділів та залучають солдатів із тилових підрозділів. Про це повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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«Противник завершує формування своїх штурмових підрозділів на Куп'янському напрямку. Вони збирають ці сили з розбитих Силами оборони Сходу підрозділів та формують штурмові загони», – сказав він.

Водночас Євлаш зауважив, що у Збройних силах України відстежують, що в росіян бракує кадрів, оскільки «ці штурмові загони формуються навіть із представників тилових підрозділів, які не мають досвіду і не мають відношення до подібного виду бойових дій», зокрема долучають зв'язківців.

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Нагадаємо, триває 563-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув’язнених. Таким чином Кремль продовжує позбавлятися від небажаних верст свого суспільства.