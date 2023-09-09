ЗСУ вже увійшли до Новомайорського на Донеччині – Bild

Раніше українські війська просунулися вперед на півночі від Новомайорського, а тепер зайшли і в перші будинки самого села

Село розташоване за 15 км на захід від Вугледара

Українські війська увійшли в село Новомайорське Донецької області. Про це розповів військовий аналітик Юліан Рьопке в коментарі Bild.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Українська армія просунулася до околиці Новомайорського і захопила перші чотири будинки», – повідомив Юліан Рьопке.

Село розташоване за 15 км на захід від Вугледара. Рьопке каже, що раніше українські війська просунулися вперед на півночі від Новомайорського, а тепер зайшли і в перші будинки самого села.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, окупанти раніше почали бідкатися, що ЗСУ під час контрнаступу підійшли упритул ще на одній ділянці фронту. Так, ЗСУ нібито наступають в напрямку Новомайорського біля Вугледару.

Раніше ЗСУ дізналися, кого окупанти кидатимуть у штурм на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, триває 563-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув’язнених. Таким чином Кремль продовжує позбавлятися від небажаних верст свого суспільства.