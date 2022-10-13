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Тисячі абонентів без світла. На Сумщині росіяни зруйнували три електростанції

Альона Боженко
glavcom.ua
Тисячі абонентів без світла. На Сумщині росіяни зруйнували три електростанції
За три дні на Сумщині зруйновані 3 електростанції через російські обстріли
фото із відкритих джерел

Місцева влада зазначає, що наразі графік відключень скласти поки неможливо

У Сумській області за три дні російськими загарбниками зруйновано три електростанції, від електропостачання відключені 7633 абоненти. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Повністю відключені від електропостачання 7633 абоненти. За три дні в області зруйновані три електростанції через російські обстріли. Енергосистема лишається нестабільною, тривають аварійні відключення. Тобто – позапланові. Отже, скласти графік енергетикам поки технічно неможливо. При віялових відключеннях відсутність електроенергії обіцяють не більше 2 годин поспіль», – повідомив Живицький.

Він також наголосив, що важливо в години з 8-ї до 11-ї ранку та з 17-ї до 23-ї споживати мінімум електроенергії.  Це дасть можливість втримати мережу та швидше стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, протягом 10-11 жовтня російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України

Відтак через дефіцит потужності у Києві почали відключати електроенергію і тим споживачам, для кого в цей час відключення не заплановано

Також Кабінет міністрів просить громадян обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.

Додамо, 12 жовтня  диспетчерський центр «Укренерго» вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях. 

Читайте також: Відключення електропостачання у Києві: графік та список вулиць
Теги: обстріл електроенергія Сумщина росіяни

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