Стало відомо, скільки потрібно заощадити електроенергії, щоб не було відключень

Шмигаль закликав українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години

Українці мають зменшити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00 на 25%, щоб уникнути планових відключень. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Щоб уникнути планових відключень, ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 годин в цілому по Україні на 25%. Тому закликаємо бізнес долучитися до свідомого споживання і в зазначений період, з 17 до 22 години, вимикати зовнішню світлову рекламу та інші енерговитратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімізувати застосування графіків відключення», – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр закликав українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години.

«Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергоємних приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструменту, обігрівачів і кондиціонерів, духовок і прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин», – додав урядовець.

Раніше повідомлялося, що енергетики просять економити електроенергію не лише ввечері, а й вранці.