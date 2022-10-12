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Стало відомо, скільки потрібно заощадити електроенергії, щоб не було відключень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки потрібно заощадити електроенергії, щоб не було відключень
Українцям необхідно зменшити використання найбільш енергоємних приладів
фото ілюстративне

Шмигаль закликав українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години

Українці мають зменшити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00 на 25%, щоб уникнути планових відключень. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Щоб уникнути планових відключень, ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 годин в цілому по Україні на 25%. Тому закликаємо бізнес долучитися до свідомого споживання і в зазначений період, з 17 до 22 години, вимикати зовнішню світлову рекламу та інші енерговитратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімізувати застосування графіків відключення», – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр закликав українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години.

«Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергоємних приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструменту, обігрівачів і кондиціонерів, духовок і прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин», – додав урядовець.

Раніше повідомлялося, що енергетики просять економити електроенергію не лише ввечері, а й вранці.

Теги: війна електроенергія Україна росія

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