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Стало відомо, коли киянам повернуть світло

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Стало відомо, коли киянам повернуть світло
Киянам обмежують електропостачання через обстріл РФ
фото з відкритих джерел

Компанія «Укренерго» дала команду на включення споживачів, що були відключені через застосування графіків погодинних відключень

Через дефіцит потужності у Києві почали відключати електроенергію і тим споживачам, для кого в цей час відключення не заплановано. Про це повідомила компанія ДТЕК увечері 11 жовтня у Facebook.

«Дефіцит потужності збільшується і ми на вимогу НЕК «Укренерго» змушені збільшувати кількість відключених клієнтів, тому обмеження застосовуються для обох черг», – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК також уточнили, що повернути електрику всім планується опівночі.

Всі адреси у Києві після серії ракетних обстрілів, що пошкодили енергетичну інфраструктуру, розділили на черги, яким за необхідності обмежуватимуть постачання електрики.

Перша черга – 6.00-10.00, 14.00-18.00 та 22.00-02.00. Друга черга – 10.00-14.00, 18.00-22.00 та 02.00-06.00.

Нагадаємо, рашисти поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. 

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Також, Кабінет міністрів закликав українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00. 

Читайте також: Жителі яких областей можуть залишитися без світла: список
Теги: Facebook експорт рашисти Україна Укренерго черга

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