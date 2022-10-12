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Атака на енергосистему: «Укренерго» звернулося до українців із важливим проханням

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на енергосистему: «Укренерго» звернулося до українців із важливим проханням
Чим більшим буде споживання електроенергії, тим більше буде обмежень
фото ілюстративне

Енергетики просять економити електроенергію не лише ввечері, а й вранці

Сьогодні вже з восьмої ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора. Тому наразі диспетчерський центр «Укренерго» вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях. Про це повідомляє пресслужба оператора.

Зазначається, що зараз головна причина обмежень споживачів – необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники «Укренерго» мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень.

«Будь ласка, дорогі українці, ви всі в ці дні трохи енергетики. Допоможіть нам. Ваша робота – добровільно зменшити споживання електроенергії і ставитися до нього розумно. Як показав сьогоднішній ранок, розумне електроспоживання вже має стосуватися не лише вечірніх годин, але й ранку», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» зазначає, що не закликає не вмикати світло та електроприлади увесь день, але просить ставитися до електроспоживання розсудливо вранці – з 8-ї до 11-ї години і ввечері – з 17-ї до 23-ї.

«Найменший рівень споживання електроенергії – вночі. Тому саме тоді краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади. Вдень – не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, а вранці і особливо ввечері, коли споживання найбільше, – звести до мінімум користування електрикою», – додали в пресслужбі.

Зазначається, що кожен неувімкнений прилад – це допомога енергетику, який в цей момент лагодить проводи на висоті 30 метрів або трансформатор, щоб забезпечити вам стале енергоживлення.

Нагадаємо, Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів 10 жовтня. Глава держави заслухав звіт міністра енергетики України Германа Галущенка про шкоду, завдану українській інфраструктурі повітряними атаками РФ. 

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Теги: Укренерго електроенергія війна

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