Тиждень розпочнеться похолоданням та дощами – метеорологиня Наталка Діденко

Вербна неділя в більшості областей України буде холодною, із рвучким вітром

У понеділок, 3 квітня, погоду у більшості областей визначатиме циклон. Тому майже на всій території України періодично дощитиме, а у північному регіоні України та на Вінниччині місцями можливий мокрий сніг. Про це повідомляє метеорологиня Наталка Діденко.

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Найнижча температура повітря очікується на Заході країни: вдень лише 0-3° тепла, а вночі температура може знизитися до -3°. Лише у Закарпатській та Чернівецькій областях буде трішки тепліше: температура коливатиметься від +3° до +7°.

На решті території країни буде тепліше. Протягом дня передбачають +5-9°, на сході та півдні стовпчик термометра підійметься до 8-13° тепла. А в Криму очікується 12-16° тепла протягом дня.

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У столиці очікують хмарну та дощову погоду. Удень буде досить прохолодно – температура не підійметься вище 6-7° тепла. Надвечір у Києві ще більше похолоднішає, можливий мокрий сніг.

Наталка Діденко також зазначає, що тиждень буде «строкатим»: переважатимуть дощі, в більшості областей очікується холодна погода.

Нагадаємо, що раніше повідомляли, що метеорологиня Наталія Діденко розповіла, що в Україну йде антициклон Liliosa, який змінить погоду.