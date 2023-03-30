Антициклон Liliosa суне на Україну: якою буде погода 30 березня

Найхолодніше буде у східній частині України, вдень +1+4 градуси

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україну йде антициклон Liliosa, який змінить погоду.

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У четвер, 30 березня, в більшості областей України опадів не очікується. Лише рештки атмосферного фронту ще визначать мокрий сніг у східних областях України.

«Вітер поступово заспокоїться, хіба що у центральних та східних областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду», – зазначила синоптикиня.

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Проте, холодна погода в Україні триватиме. Найближчої ночі температура повітря становитиме 0-5 градусів морозу, місцями при проясненнях до -6-9 градусів. Завтра упродовж дня потеплішає до +4+10, у західних областях до +7+12 градусів. Найхолодніше буде у східній частині України, вдень +1+4 градуси.

У Києві 30 березня також буде холодно, але сонячно. Опадів не передбачається. Вночі стовпчики термометрів становитимуть -1-4 градуси, вдень +4+7 градусів.

«Вранці, ввечері, може бути слизько, обережно! У п'ятницю-суботу відчутно потеплішає, проте не поспішайте ховати теплі речі, бо це скромне потепління ще не остаточне», – попередила Діденко.

Нагадаємо, через негоду, яка вирувала у столиці з 28 березня, багато повалених дерев, постраждали автомобілі.