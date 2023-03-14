З чим пов’язані сьогоднішні повітряні тривоги: роз’яснення Повітряних сил

На півдні літаки Су-24 намагалися знищити засоби ППО Одещини

Масштабні повітряні тривоги 14 березня в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації РФ, загрозою застосування оперативно-тактичних комплексів наземного базування та польотами винищувача МіГ-31. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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«Близько 10:00 години ранку тривога лунала на півдні, півночі та сході нашої держави, що було пов’язано з активністю тактичної авіації. Зокрема на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини. Ворожі ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі», – йдеться в повідомленні.

З 10:27 на сході України існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування.

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О 15:26 масштабна повітряна тривога пролунала через загрозу застосування Росією балістичних ракет.

Решта тривог – о 13:00, 14:30 та 16:30, оголошувалися через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал» з авіабази «Саваслейка» у Нижегородській області.

«Повітряні тривоги, пов’язані з МіГ-31К не були тривалими, скоріш за все це тренувальні польоти», – додали у Повітряних силах.

Нагадаємо, триває 384-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російський агресор основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.