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Подекуди опади, але тепло: прогноз погоди на 21 березня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Подекуди опади, але тепло: прогноз погоди на 21 березня
фото: Pixabay

Попри дощі, на українців сьогодні чекає доволі теплий день

У вівторок, 21 березня, погода буде хмарною, але з проясненнями. У деяких регіонах очікується дощ. Температура в Україні коливатиметься від 1° тепла вночі до14° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних, вдень місцями і в північних та центральних областях сьогодні випаде невеликий дощ. На решті території – без опадів.

Вітер переважатиме південно-західний, а на заході країни північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в країні вночі становитиме 1-6° тепла, а вдень прогріється до 9-14° вище нуля.

Подекуди опади, але тепло: прогноз погоди на 21 березня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується, лише місцями по області вдень піде невеликий дощ.

Вітер пануватиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 1-6° тепла, а вдень підніметься до 9-14° вище нуля. У Києві вночі очікується 2-4° тепла, а вдень стовпчики термометра покажуть 11-13°.

Теги: прогноз погоди весна дощ

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