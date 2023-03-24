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ЗСУ пояснили, чому ворог під час вчорашніх атак використав авіацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, чому ворог під час вчорашніх атак використав авіацію
фото ілюстративне

Зараз росіяни використовують тактичну авіацію і ракети Х-59, які є керованими

Під час останньої атаки на Одеську область росіяни використали авіацію. Таким чином ворог намагається заплутати нашу протиповітряну оборону. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона заявила, що вчорашня ракетна атака була передбачувана. Військові раніше попереджали про такі ймовірні точкові удари.

Речниця пояснила, що, використовуючи авіацію з Чорного моря, окупанти намагаються заплутати ППО.

«Зокрема, зараз вони використовують тактичну авіацію і ракети Х-59, які є керованими, намагаючись заплутати нашу ППО. Вони знову мають нульовий результат, а ми 100-відсотковий: дві ракети було випущено, дві ракети наздогнала наша ППО», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, ввечері 23 березня Росія завдала ракетного удару з винищувачів по Одеській області. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети класу «повітря-поверхня» Х-59. 

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Теги: росія окупанти військові повітря ворог росіяни Одещина ЗСУ

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