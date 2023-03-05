Хмарно з проясненнями, місцями опади: прогноз погоди на 5 березня

Українцям поки не варто чекати на весняне тепло

Сьогодні, 5 березня, в Україні буде хмарно, але з проясненнями. У деяких областях випаде сніг, місцями з дощем. Температура в країні коливатиметься від 6° морозу вночі до10° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Уночі в західних та північних областях піде невеликий сніг, удень у Карпатському регіоні очікується невеликий сніг із дощем, на решті території – без істотних опадів.

Вітер переважатиме західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.

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Температура в країні вночі становитиме 1-6° морозу, а вдень підніметься до 0-5° тепла. У південних регіонах вночі стовпчики теромометра покажуть 0-5° тепла, а вдень прогріється до 5-10° вище нуля.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями. Вночі випаде невеликий сніг, а вдень – без істотних опадів.

Вітер пануватиме західний зі швидкістю 7-12 м/с, вночі пориви подекуди сягнуть 15-18 м/с.

Температура по області вночі становитиме 1-6° морозу, а вдень підніметься до 0-5° тепла. У Києві вночі стовпчики теромометра покажуть 3-5° морозу, а вдень очікується 1-3° тепла.

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Нагадаємо, що до ранку 5 березня у Київській області утримуватимуться сильні пориви вітру. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.