На Закарпатті під кінець березня було зафіксовано природну аномалію (фото)

На Закарпатті першоцвіти у парку «Синевир» припали снігом

На Закарпатті можна прослідкувати за аномальним цвітінням ранньовесняних рослин. Про це повідомили у Національному природному парку «Синевир».

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Спеціалісти, які працюють у парку розповіли, що у ніч з 27 на 28 березня там випало 5 сантиметрів снігу.

«В результаті чого ми маємо можливість спостерігати за дивовижною картиною, як під сніговим покривом проходить вегетація ранньовесняних рослин таких як: пролісок білосніжний, білоцвіт весняний та шафран Гейфеля, першоцвіт весняний тощо», – йдеться у повідомленні.

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Національний природний парк «Синевир»

Національний природний парк «Синевир»

Як і прогнозувалось раніше, в Україну прийшло сильне похолодання зі снігом та холодним вітром.

За даними Укргідрометцентру, 30 березня в Україні буде без значних опадів, але місцями на дорогах слід остерігатися ожеледиці. Очікується потепління до +4°...+10°, лише у Карпатах вночі буде -5°...-12°, а вдень 0°...-5°.

Прогнозують, що березень, завершиться мокрим снігом у західній та східній частинах України.

Синоптик Наталка Діденко передбачує, що потепління в Україні відбудеться на початку квітня. За її даними, підвищення температури варто очікувати вже наприкінці поточного тижня.

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Нагадаємо, що у березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 2 до 7 градусів тепла, що на 2 градусів вище норми.