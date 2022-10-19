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Тортури – частина політики та плану Росії: звіт правозахисників про окупацію Ізюма

Надія Клочко
glavcom.ua
Тортури – частина політики та плану Росії: звіт правозахисників про окупацію Ізюма
У звільненому від окупантів Ізюмі ексгумували соті тіл загиблих цивільних громадян
фото: Олег Синєгубов

Правозахисники поспілкувалися з жителями Ізюма, який нещодавно було звільнено від російських окупантів

Регулярні катування затриманих російськими військами та їхніми підрозділами під час окупації Ізюма на сході України були частиною «політики та плану» Росії. Такого висновку дійшли правозахисники організації Human Rights Watch (HRW) у своєму звіті, оприлюдненому 19 жовтня.

«Російські війська та інші особи, які діяли під їхнім командуванням, регулярно катували затриманих під час шестимісячної окупації Ізюма», – констатували у HRW.

Автори звіту опитали понад 100 постраждалих, які розповіли, що їх катували електричним струмом, симуляцією утоплення, жорстоко били, погрожували зброєю та змушували залишатися в незручних позиціях протягом тривалого часу.

Вцілілі колишні полонені визначили щонайменше сім місць в Ізюмі, у тому числі дві школи, де, за їхніми словами, російські військові їх утримували та знущалися.

За словами дослідниці HRW, насильство та жорстоке поводження в Ізюмі «не були випадковими інцидентами».

«Кілька жертв поділилися з нами достовірними розповідями про схожий досвід катувань під час допитів у закладах, підконтрольних російським військам та їхнім підлеглим, що вказує на те, що таке поводження було частиною політики та плану», — сказала Вілле.

Затриманих, яких викрадали з дому чи з громадських місць, утримували до 14 діб.

Усі затримані чоловіки сказали, що їх катували електричним струмом, били руками, прикладами, металевими трубами та іншими предметами, а затримана жінка розповіла HRW, що її били кулаками та погрожували зґвалтуванням.

«Наші висновки вказують на те, що російські війська вдавалися до жахливих порушень у багатьох районах, які вони окупували, і існує справжня стурбованість щодо подібних зловживань в інших районах, які вони продовжують контролювати», – додала представниця HRW.

Додамо, що раніше міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала злочини Російської Федерації, пов’язані з переміщенням до Росії цивільних українців з тимчасово захоплених територій. 

Нагадаємо, за даними ООН, війна в Україні забрала життя щонайменше 6 306 цивільних, ще 9 602 поранено. Серед цивільних із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 16 жовтня постраждало як мінімум 15 908 цивільних осіб. 

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що на територіях Харківської області, які деокупували від росіян, правоохоронці вже ексгумували понад 600 тіл загиблих цивільних громадян

Також раніше повідомлялося, що 23 вересня у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти. 

Відомо також, що на деокупованій Харківщині в Ізюмському районі правоохоронці виявили ще чотири місця масових поховань людей.

Читайте також: «Держава не була готова до такої кількості ДНК-експертиз». Як відбувається пошук тіл загиблих
Теги: правозахисники Ізюм Харківщина окупанти окупація війна росія

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