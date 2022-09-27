Воєнні злочини в Ізюмі: до України прибули французькі слідчі

Завтра слідчі з Франції вирушать до Ізюма

До України прибули слідчі Національної жандармерії Франції, які розслідуватимуть злочини російських загарбники в нещодавно деокупованом Ізюмі. Про це повідомило міністерство закордонних справ Франції.

«До України прибули слідчі Національної жандармерії, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна представила їх генеральному прокурору України Андрію Костіну. Франція підтримує Україну у боротьбі з безкарністю», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що завтра слідчі вирушать до Ізюма.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 27 вересня, до Києва з робочим візитом прибула міністр закордонних справ Франції Картін Колона.

Нагадаємо, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня. Після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів.

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі. Як повідомлялося, окупанти «тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео).