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На Харківщині виявлено нові місця масових поховань (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Харківщині виявлено нові місця масових поховань (фото)
фото: Олег Синєгубов

Наразі проводяться огляд та розмінування територій

На деокупованій Харківщині і Ізюмському районі правоохоронці виявили ще чотири місця масових поховань людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що фахіці сьогодні завершують ексгумацію тіл з масового поховання в Ізюмі. Загалом ексгумовано 436 тіл, більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.

«Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму. Більшість тіл – цивільні, 21 – військові», – написав Синєгубов.

Він зазначив, що близько 200 судмедекспертів, поліцейських, прокурорів, співробітників ДСНС працювали на місці щодня.  «На жаль, таке масове поховання не єдине в Ізюмі. Знайдено щонайменше ще ри таких місця в цьому районі, є поховання і в інших звільнених містах Харківщини», – написав він.

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Наразі проводяться огляд та розмінування територій. Синєгубов підкреслив, що усі злочини загарбників будуть задокументовані, а винні заплатять за скоєне.

Також у звільненому від окупантів селищі Козача Лопань на Харківщині знайдено братську могилу 

Нагадаємо, голова Харківської ОДА пояснив, що буде з місцевими керівниками, які зникли під час війни

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Теги: військові окупанти поховання розмінування Харківщина війна

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