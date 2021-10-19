У Житомирі знесли знамениту фабрику шкарпеток (фото)

За деякими даними, на звільненій ділянці в сім гектарів будуватимуть гіпермаркет і житлові багатоповерхівки

Фабрику продали через мільйонні збитки

На околиці Житомира знесли панчішну фабрику, яка виготовляла популярні шкарпетки під брендом «Легка хода». Фабрику побудували у 1935 році, а під час Другої світової війни будівля була зруйнована. Однак після війни її відновили. Незабаром фабрика перетворилася на одне з найбільших підприємств Житомира, а також стала одним із небагатьох, які пережили розпад Радянського Союзу.

З 1990-х років фабрикою володіє приватна фірма «Екотекстиль». У квітні цього року підприємство вирішили продати.

Тимчасова керівниця «Екотекстилю» Ірина Іванець заявляла Житомир.info, що фабрику і виробництво продають окремо.

«Покупці, які збираються придбати територію, — це одні, а ті, що планують придбати наш бізнес, – це інші люди. В планах, що наші люди, обладнання, наші технології й наша марка перейде до нього, і ми будемо працювати у тому ж ключі, але на іншій території», — зазначала вона.

Іванець також заявляла, що підприємство не має боргів, фінансовий стан можна вважати стабільним, на фабриці працює понад 200 осіб.

Водночас іншому виданню керівниця повідомляла, що фабрику продають через мільйонні збитки (три мільйони гривень за 2020 рік) та іпотечні борги (32,5 мільйона). Підприємство здавало деякі приміщення в оренду, та її вартість була низькою.

За деякими даними, на звільненій ділянці в сім гектарів будуватимуть гіпермаркет і житлові багатоповерхівки.

Зараз на ділянці вже прибрали будівельне сміття, розрівняли ґрунт і огородили майданчик будівельним парканом.