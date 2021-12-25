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    Таліби заборонили водіям вмикати музику в автомобілях

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    Таліби продовжують обмежувати права громадян країни, особливо жінок - Таліби заборонили водіям вмикати музику в автомобілях
    Таліби продовжують обмежувати права громадян країни, особливо жінок
    фото: khaama.com

    Водіям забороняється возити жінок без хіджабів

    Таліби заборонили включати музику в автомобілях і возити жінок без хіджабу, повідомляє телеканал Kabul News.

    «Міністерство ісламської орієнтації (Міністерство заклику, орієнтації, веління благого і заборони негожого – ред.) підтвердило Kabul News, що водіям була дана письмова рекомендація не включати музику і не садити в машини жінок без хіджабу», – йдеться у повідомленні телеканалу в Twitter.

    Раніше власник одного з готелів розповів журналістам, що таліби заборонили живу музику на весіллях в Афганістані, чоловіки і жінки тепер повинні святкувати в різних залах.

    Також повідомлялося, що влада радикального руху Талібан в афганській провінції Ґазні заборонила лікарям надавати допомогу жінкам, якщо їх не супроводжує чоловік. Раніше жінки могли приходити до лікарень у супроводі родичок.

    Джерело видання повідомило, що заборона поширюється і в інших провінціях Афганістану через так зване Міністерство ісламського призову та орієнтації.

    Нагадаємо, раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

    Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».

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    Теги: США Афганістан машини Талібан Twitter чоловік влада
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    Таліби заборонили водіям вмикати музику в автомобілях