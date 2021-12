Таліби заборонили водіям вмикати музику в автомобілях

Таліби заборонили включати музику в автомобілях і возити жінок без хіджабу, повідомляє телеканал Kabul News.

«Міністерство ісламської орієнтації (Міністерство заклику, орієнтації, веління благого і заборони негожого – ред.) підтвердило Kabul News, що водіям була дана письмова рекомендація не включати музику і не садити в машини жінок без хіджабу», – йдеться у повідомленні телеканалу в Twitter.

