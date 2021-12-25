Таліби заборонили водіям вмикати музику в автомобілях

Водіям забороняється возити жінок без хіджабів

Таліби заборонили включати музику в автомобілях і возити жінок без хіджабу, повідомляє телеканал Kabul News.

«Міністерство ісламської орієнтації (Міністерство заклику, орієнтації, веління благого і заборони негожого – ред.) підтвердило Kabul News, що водіям була дана письмова рекомендація не включати музику і не садити в машини жінок без хіджабу», – йдеться у повідомленні телеканалу в Twitter.

JUST IN: #Taliban banned playing music in cars.

Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice confirms to Kabul News TV, that written recommendation has been given to drivers not to play music and not to get in women in cars without hijab. https://t.co/jNvcQHUQq5 — KABUL NEWS (@kabulnewstv) December 25, 2021

Раніше власник одного з готелів розповів журналістам, що таліби заборонили живу музику на весіллях в Афганістані, чоловіки і жінки тепер повинні святкувати в різних залах.

Також повідомлялося, що влада радикального руху Талібан в афганській провінції Ґазні заборонила лікарям надавати допомогу жінкам, якщо їх не супроводжує чоловік. Раніше жінки могли приходити до лікарень у супроводі родичок.

Джерело видання повідомило, що заборона поширюється і в інших провінціях Афганістану через так зване Міністерство ісламського призову та орієнтації.

Нагадаємо, раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».

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