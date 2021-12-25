Кума Зеленського розповіла, чому слідкує за його бровами

Олена Кравець зізналася, що президент для неї – просто Вова

Акторка студії «Квартал 95» Олена Кравець розповіла, що останнім часом вона дуже рідко бачиться із родиною свого друга і кума Володимира Зеленського. Однак, попри високу посаду, він залишився для неї і досі просто Вовою, а не Володимиром Олександровичем. Про це Кравець розказала у інтерв’ю Марії Єфросиніній.

«Ми стали значно рідше бачитися. Тому що я, хоч і не працювала в офісі, але все одно, людина була у житті. Я нікому не відкрию ніяких секретів, ми були в одному колективі, на одній сцені, ми проводили багато часу на гастролях, в автобусах, на концертах, на зйомках, у роботі». Звичайно, з 2019 року все сильно змінилося», – зізналася Олена Кравець.

Акторка поділилася, що не слідкує за політикою та дистанціюється від новин, однак стежить за тим, який вигляд має Зеленський.

«Слідкую за тим, як Вова виглядає, тому що я давно вже його знаю, мені важливо, як у нього надбрівна ось ця штука, наскільки він напружений», – сказала акторка.

Олена Кравець також зауважила, що востаннє бачилася із Зеленським на концерті з нагоди Дня Незалежності і, попри навантаження та потрясіння останнього часу, він не втрачає «щось природне, людське».

«Думаю, що у нього стала товстішою шкіра, розумію, що він змінився, але, попри це, я можу не перейменовувати його у телефоні», – зізналася Кравець.

Вона розповіла, що лише зрідка пише куму есемески, відзначаючи гарну промову чи вітаючи із днем народження дітей. Мовляв, не набридає, щоб не відволікати від важливого. А він відповідає: «спс, люба».

Як відомо, хрещеним дочки Володимира та Олени Зеленських Олександри є чоловік Олени Кравець Сергій. Сама ж Олена хрестила першу леді.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський долучився до зйомок нового випуску «Вечірнього кварталу», але сам про це не знав.

Нещодавно Зеленський сходив на концерт «Вечірнього кварталу», де посміявся із жартів про себе.

Нагадаємо, актор «95-го Кварталу» розказав, як тяжко працювати без Зеленського.

До слова, президент Володимир Зеленський відмежувався від компанії «Студія квартал 95» і заявив, що не отримує дивідентів від показу серіалів компанії у Росії.

Нагадаємо, попри обіцянки президента Володимира Зеленського не призначати на держпосади «армійських друзів і кумів», за 2.5 роки його президентства високі посади отримало близько трьох десятків людей, пов’язаних або з родиною самого Зеленського, або ж зі студією «Квартал 95».