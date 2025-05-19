Крах режиму Путіна наближається

Бʼюся об заклад, що Росія зникне зі світової карти (точно як геополітичний субʼєкт) якщо воюватиме з нами як зі шведами 21 рік.

Бо вже на 12 році війни на Росії стався найбільший обвал народжуваності за останні 200 років. Ваньків більше не наражають.

У пилу пропагандиської маячні про сімейні цінності, збільшення народжуваності, обʼєктивність настільки разюче відрізняється, що Росстат повністю засекретив статистику по демографії та перестав друкувати щомісячні звіти.

Після періоду воєнної економіки, що штучно стимулювала економічний ріст вже у 2025 році і ця булька тріснула. Ріст упав втричі. І Росія скотилася до технічної рецесії. Індекс ділової активності впав нижче 50 пунктів, що свідчить про спад виробництва.

Перевозки по РЖД падають близько 10% рік за роком. Потік нафтодоларів і газових євро невпинно скорочується. Тому біснуваті не лише влізли у Фонд національного нєстоянія, але запхали руку у кишені росіян. Цьогоріч плата на послуги ЖКГ зросте у реальному на 11,9%.

Лишилося лише лякати світ «Орєшніком». І це лише четвертий рік війни на повну. З такими темпами РФ не те що не протягне 21 рік з синьо-жовтими, але й до кінця 2025 навряд чи протягне не надірвавшись…

Тому підштовхнімо падаючого…