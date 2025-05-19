Головна Думки вголос Юрій Сиротюк
search button user button menu button
Юрій Сиротюк Громадсько-політичний діяч

Кінець імперії: чому РФ не витримає ще рік війни

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія скотилася до технічної рецесії
фото: depositphotos.com

Крах режиму Путіна наближається

Бʼюся об заклад, що Росія зникне зі світової карти (точно як геополітичний субʼєкт) якщо воюватиме з нами як зі шведами 21 рік.

Бо вже на 12 році війни на Росії стався найбільший обвал народжуваності за останні 200 років. Ваньків більше не наражають.

У пилу пропагандиської маячні про сімейні цінності, збільшення народжуваності, обʼєктивність настільки разюче відрізняється, що Росстат повністю засекретив статистику по демографії та перестав друкувати щомісячні звіти.

Після періоду воєнної економіки, що штучно стимулювала економічний ріст вже у 2025 році і ця булька тріснула. Ріст упав втричі. І Росія скотилася до технічної рецесії. Індекс ділової активності впав нижче 50 пунктів, що свідчить про спад виробництва.

Перевозки по РЖД падають близько 10% рік за роком. Потік нафтодоларів і газових євро невпинно скорочується. Тому біснуваті не лише влізли у Фонд національного нєстоянія, але запхали руку у кишені росіян. Цьогоріч плата на послуги ЖКГ зросте у реальному на 11,9%.

Лишилося лише лякати світ «Орєшніком». І це лише четвертий рік війни на повну. З такими темпами РФ не те що не протягне 21 рік з синьо-жовтими, але й до кінця 2025 навряд чи протягне не надірвавшись…

Тому підштовхнімо падаючого…

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці – суперсила, що рятує світ
Путін недооцінив українців: уроки для світу
6 травня, 19:22
Війна дронів на полі бою, а в Україні частково зупинене навчання операторів БпЛА
Війна дронів на полі бою, а в Україні частково зупинене навчання операторів БпЛА
22 квiтня, 10:52
Трамп: Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду
Трамп закликав Путіна підписати мирну угоду
28 квiтня, 04:27
Представник Трампа Віткофф провів розмову з Путіним
Віткофф і Путін обговорили відновлення прямих переговорів між РФ та Україною
25 квiтня, 18:08
Індія перекрила Пакистану головну водну артерію, у відповідь Ісламабад погрожує війною
Ядерна війна за воду? До чого готуються Індія та Пакистан
25 квiтня, 22:05
Речниця наголосила, що президент США Дональд Трамп прагне завершення війни в Україні дипломатичним шляхом
Держдеп озвучив нову роль США у російсько-українській війні
2 травня, 01:49
Дональд Трамп впевнений, що Путін його поважає і готовий зупинити війну
Трамп відповів на питання, чи довіряє він Путіну
30 квiтня, 07:35
Caesar – французька 155-мм самохідна артилерійська установка
Франція обслуговуватиме передані Україні Caesar за рахунок заморожених активів РФ
10 травня, 10:34
Припинення правового режиму воєнного стану в Україні не означає автоматичну демобілізацію військових
Чмут пояснив, чому в армії не буде демобілізації
10 травня, 22:02

Юрій Сиротюк

Кінець імперії: чому РФ не витримає ще рік війни
Кінець імперії: чому РФ не витримає ще рік війни
Найкращий момент перемогти російську імперію – це зараз
Найкращий момент перемогти російську імперію – це зараз
Ціна путінських понтів
Ціна путінських понтів
У Путіна тепер єдине бажання – вижити фізично
У Путіна тепер єдине бажання – вижити фізично
Хто і навіщо зриває мобілізацію в Україні
Хто і навіщо зриває мобілізацію в Україні
Перемовини з Путіним. Чому це небезпечно
Перемовини з Путіним. Чому це небезпечно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
121K
ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
38K
Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я
37K
Сіміон переплутав прапори й «став» президентом Чаду замість Румунії
13K
Келлог розкрив деталі мирного плану США із 22 пунктів

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua